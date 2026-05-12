金恩盃》謝淑薇收到網協徵召 質疑「遊戲規則又改了？」

謝淑薇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026金恩盃亞洲／大洋洲第2級賽事，6月15日將於吉隆坡登場，對於謝淑薇未獲我國網球協會徵詢參賽的風波，正在羅馬參與職業賽的當事人凌晨發文，透露已收到網協徵召，但質疑「有點混亂、遊戲規則又改了？」再度引發球迷熱議。

「羅馬時間傍晚看到這個真的要嚇死！剛剛一直在聯繫人，也不知道這個怎麼一回事？ 」謝淑薇文中透露，5月5日發了沒被諮詢參賽金恩盃的貼文，如今訓練後才看到7日網協已來函徵召，得在11日台灣時間中午12點前回覆，「我的中文有一點混亂，第四跟第五個圖片是五號網協的回覆，當時看完還確認一下幾個出處，都確認了2026年的金恩盃選手名單，還有徵召規則是選國內單打排名前八，加上網協與總教練徵召了兩位百名外雙打選手，請問…我原本是誤會自己錯過了徵召？還是遊戲規則又改了？（我好混亂啊…）誰來救救我啊，比賽期間的文字遊戲我腦子轉不過來。」

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謝淑薇與中國搭檔王欣瑜重新合拍，已在男女共站、WTA千分等級的羅馬網賽女雙扳倒第3種子勁敵開胡，16強即將對決俄國組合安德烈耶娃（Mirra Andreeva）／施奈德（Diana Schnaider）。

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