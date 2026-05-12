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MLB》揮棒不慎導致腳踝重傷！太空人球星柯瑞亞動刀、整季報銷

2026/05/12 08:21

太空人球星柯瑞亞。（資料照，美聯社）太空人球星柯瑞亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人球星柯瑞亞（Carlos Correa）上週在打擊練習時不慎造成左腳踝肌腱撕裂，估計要6至8個月才能復原，球季提前報銷。柯瑞亞在美國時間週一接受手術。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）今天表示，希望柯瑞亞在養傷期間，能協助指導年輕選手。

柯瑞亞是在美國時間上週二與道奇的比賽前，不慎在打擊籠練習時受傷，他在揮棒時突然感覺腳踝「啪」的一聲，隨後倒地，經檢查確認為左腳踝肌腱撕裂。

太空人今天起與水手展開4連戰，艾斯帕達表示，球隊進行野手賽前會議時，曾透過通訊軟體打電話給他，「他向大家打了招呼，希望接下來一兩天內，我們就能看到他回到球隊，因為...他的狀況很好，手術也非常成功。」

艾斯帕達透露，柯瑞亞一旦不需要拐杖後，就會回到球隊休息室，「只要他能自由活動，並待在球員身邊、出現在休息區，這就很重要。他經驗豐富，能幫助年輕球員保持冷靜，也能指導他們守備站位、打席應對方式，球員們能從Carlos身上學到很多東西。只要他的身體狀況允許，他就會回到球隊。」

柯瑞亞過去就有腳踝傷勢的問題，2023年時，他原本與巨人、大都會談妥大型合約，但因球隊對他在2014年動刀的右腳踝狀況有所疑慮，兩筆合約最終破局。這也讓柯瑞亞續留雙城，他在去年季中被交易回太空人。

現年31歲的柯瑞亞本季出賽32場，交出3轟、16分打點，打擊率2成79，整體攻擊指數（OPS）為0.787。

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