MLB》「天氣哥」前6局無安打、洋基7局換投挨逆轉彈 苦吞4連敗

洋基吞4連敗。（法新社）



〔體育中心／綜合報導〕洋基先發左投「天氣哥」維瑟斯（Ryan Weathers）今天前6局沒有讓對手敲安，但他在第7局被敲安、丟保送後退場，接替投球的洋基左投黑德里克（Brent Headrick）被擊出三分砲，讓洋基最後在客場以2比3輸球，條紋軍苦吞4連敗。

維瑟斯前6局上演無安打，只投出2次保送，四度讓對手3上3下。而洋基靠萊斯（Ben Rice）第3局的兩分砲，前6局打完以2比0領先。

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第7局維瑟斯續投，被金鶯捕手拉契曼（Adley Rutschman）敲出右外野安打，這也是金鶯隊全場首支安打。1出局後維瑟斯投出保送，留下一、二壘有人的局面退場。洋基換黑德里克接替投球，未料才丟第3球就被金鶯梅歐（Coby Mayo）擊出左外野逆轉三分砲。這是黑德里克本季首次砸鍋。

洋基先發左投「天氣哥」維瑟斯。（法新社）

洋基第9局2出局後，38歲老將高德施密特（Paul Goldschmidt）擊出安打，洋基此時換上因右手中指痠痛未先發的快腿卡巴耶羅（José Caballero）代跑，結果卡巴耶羅嘗試盜二壘，遭拉契曼阻殺出局，形成最後一個出局數。洋基最終吞下4連敗，目前以26勝16敗居美聯東區第二。

維瑟斯主投6.1局僅被敲1安，失掉2分，賞9次三振、丟3次保送，無關勝敗，賽後防禦率為3。黑德里克0.2局失1分，吞本季首敗。洋基全場有5安，MVP球星「法官」賈吉4打數敲1安，賽後打擊率為0.267，整體攻擊指數（OPS）為1.035。

金鶯先發楊恩（Brandon Young）5.1局失2分無關勝敗，恩斯（Dietrich Enns）1.2局無失分摘本季首勝。金鶯整場僅3安，靠梅歐的關鍵三分砲幫助球隊收下2連勝。

COBY MAYO THREE-RUN HOME RUN FOR THE LEAD



The Orioles were being no-hit when this inning started pic.twitter.com/Z9lRrN74uc — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） May 12, 2026

金鶯梅歐敲出逆轉三分砲。（法新社）



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