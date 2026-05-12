自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「天氣哥」前6局無安打、洋基7局換投挨逆轉彈 苦吞4連敗

2026/05/12 09:42

MLB》「天氣哥」前6局無安打、洋基7局換投挨逆轉彈 苦吞4連敗洋基吞4連敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基先發左投「天氣哥」維瑟斯（Ryan Weathers）今天前6局沒有讓對手敲安，但他在第7局被敲安、丟保送後退場，接替投球的洋基左投黑德里克（Brent Headrick）被擊出三分砲，讓洋基最後在客場以2比3輸球，條紋軍苦吞4連敗。

維瑟斯前6局上演無安打，只投出2次保送，四度讓對手3上3下。而洋基靠萊斯（Ben Rice）第3局的兩分砲，前6局打完以2比0領先。

第7局維瑟斯續投，被金鶯捕手拉契曼（Adley Rutschman）敲出右外野安打，這也是金鶯隊全場首支安打。1出局後維瑟斯投出保送，留下一、二壘有人的局面退場。洋基換黑德里克接替投球，未料才丟第3球就被金鶯梅歐（Coby Mayo）擊出左外野逆轉三分砲。這是黑德里克本季首次砸鍋。

洋基先發左投「天氣哥」維瑟斯。（法新社）洋基先發左投「天氣哥」維瑟斯。（法新社）

洋基第9局2出局後，38歲老將高德施密特（Paul Goldschmidt）擊出安打，洋基此時換上因右手中指痠痛未先發的快腿卡巴耶羅（José Caballero）代跑，結果卡巴耶羅嘗試盜二壘，遭拉契曼阻殺出局，形成最後一個出局數。洋基最終吞下4連敗，目前以26勝16敗居美聯東區第二。

維瑟斯主投6.1局僅被敲1安，失掉2分，賞9次三振、丟3次保送，無關勝敗，賽後防禦率為3。黑德里克0.2局失1分，吞本季首敗。洋基全場有5安，MVP球星「法官」賈吉4打數敲1安，賽後打擊率為0.267，整體攻擊指數（OPS）為1.035。

金鶯先發楊恩（Brandon Young）5.1局失2分無關勝敗，恩斯（Dietrich Enns）1.2局無失分摘本季首勝。金鶯整場僅3安，靠梅歐的關鍵三分砲幫助球隊收下2連勝。

MLB》「天氣哥」前6局無安打、洋基7局換投挨逆轉彈 苦吞4連敗金鶯梅歐敲出逆轉三分砲。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中