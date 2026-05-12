路跑》為不能跑的人而跑！Peeta葛格參賽為爺爺跑

Peeta葛格。（Red Bull提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕Wings for Life 脊髓損傷研究基金會主辦的第13屆「Wings for Life 全球路跑」於5月10日台灣時間晚間7點與全球同步開跑，來自 192 個國家、共 346,527 名跑者、輪椅使用者及職業運動員一同起跑，再度刷新賽事歷年參與紀錄。累積賽事共募得 6,970萬 歐元，報名費及相關捐款將全數投入脊髓損傷研究，持續朝治癒脊髓損傷的目標邁進。

今年台灣共有 1,500 名跑者報名參與，透過 Wings for Life World Run App 與全球同步連線，在同一時刻，一起為不能跑的人而跑。

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橫跨全台，台北、台中、台南等都有跑團、個人跑者透過 Wings for Life World Run App 與全球同步連線。跑者們透過耳機中的即時追逐與鼓勵，在沒有終點線的賽道上，持續挑戰自己的極限。

今年台灣站中創下最遠距離紀錄的是有許多練跑學生的「愛迪生老酥」黃毓軒以 48.64 公里成績奪冠。老酥表示：「這場是我每年唯一會跑超過全馬距離的賽事，比起其他賽事比跑快，這要比的是跑久，在跑的時候會想著這是為了不能跑的人而跑，加上旁邊加油的人群，都是讓我堅持下去的理由。」

女子冠軍則由二度參賽，突破個人紀錄36.15 公里的林于馨奪下。林于馨表示因為賽事設計，雖然看不到終點但可以一直看到隊友：「看到這麼多人為了不能跑的人而跑盡一份力，特別感動。而隊友和耳機傳來的加油聲是我能夠一直往前的動力。」

本次參與者中也包含多位運動愛好者與社群創作者共同響應，其中剛完成初全馬 Peeta 葛格也親身參與 Wings for Life 全球路跑， 表示：「活動主軸是為不能跑的人而跑，我今天是為了從小時候帶著我運動、現在行動不方便的爺爺而跑。」他也提到，最讓自己印象深刻的這是一場沒有設定終點線的比賽，「你不知道終點在哪裡，但你一路上會遇到許多幫你加油的人、很多美好的事情發生。讓人更有動力一起跑起來。」

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