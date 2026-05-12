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MLB》藍鳥王牌高斯曼2000K達陣 大聯盟現役第6人

2026/05/12 10:08

高斯曼對光芒送出生涯第2000次三振。（美聯社）高斯曼對光芒送出生涯第2000次三振。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天主場面對光芒，派出陣中明星王牌高斯曼（Kevin Gausman）先發，而賽前已經累積1997次三振的高斯曼，也在4局上送出生涯第2000次三振，成為現役第6人。

高斯曼4局上面對光芒打者費杜西亞（Hunter Feduccia），塞了一顆95英里的速球讓打者揮空，收下本場比賽第3次三振，同時也是生涯第2000次，藍鳥主場隨即在大螢幕放出致敬畫面，現場球迷起身為高斯曼鼓掌，同時比賽用球也被藍鳥休息室給要了回去。

在完成生涯第2000次三振後，高斯曼成為大聯盟現役第6人，另外5位分別是韋蘭德（Justin Verlander）、薛哲（Max Scherzer）、塞爾（Chris Sale）、柯爾（Gerrit Cole）、以及達比修有。

儘管上演生涯紀錄夜，本場高斯曼實際上投得並不好，總計4.2局被敲10支安打、包含一發全壘打掉7分，其中6分為責失，賽季首次沒投滿5局，失分、被安打都寫下賽季至今最慘紀錄，而藍鳥最終也以5比8輸掉比賽。

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