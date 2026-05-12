MLB》連續36打數未敲安！ 上季60轟的水手重砲羅里陷大低潮

水手重砲捕手羅里。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）本季陷入低潮，今天全場4支0，這是他近期連續36打數都沒有出現安打。水手最後在客場仍以3比1擊敗太空人，這也是水手對戰太空人的8連勝，刷新隊史紀錄。

羅里今年在打擊端陷入低迷，自美國時間4月27日敲出全壘打後，近期是連續9場、連36打數沒有出現安打，寫下本季大聯盟最長的連續無安打紀錄。

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去年以60轟、125分打點奪得美聯打擊雙冠王的羅里，今年出賽36場，交出7轟、18分打點，打擊率僅1成57，整體攻擊指數（OPS）為0.558，共153打數吞54次三振。

水手全場有7安，J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）單場2安1打點，包含一發陽春砲。坎佐內（Dominic Canzone）、楊恩（Cole Young）各有1安1打點。水手右投柯比（George Kirby）主投5局失1分、賞7次三振，收本季第7勝。

太空人全場有9安，佩瑞德茲（Isaac Paredes）單場3安1打點，艾圖維（Jose Altuve）也有單場3安，但全場太空人只拿到1分。太空人先發藍伯特（Peter Lambert）主投7局失3分，吞本季第3敗。

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