NBA季後賽》米契爾下半場轟39分打破隊史紀錄 騎士逆轉活塞扳平戰局

米契爾。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕騎士今在東部準決賽G4靠米契爾（Donovan Mitchell）下半場大爆發轟下39分，全場進帳43分，以112：103力退頭號種子活塞，成功扳平系列賽。

在客場苦吞2連敗的騎士G3在米契爾攻下35分、哈登（James Harden）關鍵時刻挺身而出之下，將系列賽追到1：2，上役錯過聽牌機會的活塞上半場靠雷佛特（Caris LeVert）扮演板凳暴徒替補拿下17分，哈里斯（Tobias Harris）也有14分進帳，打完前兩節握有56：52優勢。

請繼續往下閱讀...

上半場只拿4分的米契爾易籃後找回手感，第三節火力爆發率隊打出22：0狂潮反超，活塞直到次節倒數5分57秒才靠里德（Paul Reed）灌籃首度得分，騎士此節靠米契爾9投8中獨攬21分，在第四節開始前取得90：77領先。

米契爾末節持續輸出，助隊一度將領先擴大至21分，但騎士此節尾聲將先發換下後，被活塞在倒數50秒追到只剩8分差，也讓米契爾、哈登與莫布里（Evan Mobley）等主力必須再回到場上，最終有驚無險捍衛主場，今年季後賽在家裡6勝0敗未嘗敗績。

米契爾第四節再拿下18分，下半場合計攻下39分，不僅打破2017年厄文（Kyrie Irving）28分的季後賽半場得分隊史紀錄，也追平1987年勇士隊佛洛伊德（Sleepy Floyd）的聯盟半場得分紀錄，此役26投13中貢獻43分、5籃板，哈登挹注24分、11助攻，只有2次失誤，莫布里17分、8籃板、5助攻。

活塞第三節前半段攻守失序種下敗因，主控坎寧安（Cade Cunningham）16投7中攻下先發最高19分、6助攻，但也出現5次失誤，拉佛特繳全隊最高24分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法