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NBA季後賽》斑馬沒禁賽也沒罰款 「綠師傅」質疑：如果是里德出拐？

2026/05/12 11:18

溫班亞瑪肘擊里德，事後聯盟沒有追加禁賽、罰款。（資料照，路透）溫班亞瑪肘擊里德，事後聯盟沒有追加禁賽、罰款。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺灰狼第四戰發生衝突，馬刺狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）對灰狼里德（Naz Reid）出拐子，直接往臉部招呼，雖然當下被驅逐，不過事後聯盟沒有給出任何懲罰，對此勇士老將「綠師傅」格林（Draymond Green）提出質疑，如果今天是里德出拐，判決還會一樣嗎？

溫班亞瑪對里德出拐子，且是打在脖子上遭驅逐，賽後溫班亞瑪是否會禁賽，成為外界討論焦點，不過今有消息指出，聯盟不會禁賽溫班亞瑪，甚至連罰款都沒有，對此格林在自己的節目上發表看法，認為如果揮肘的是里德，聯盟肯定會給禁賽和罰款。

格林表示，他個人不樂見禁賽，但有鑑於過去的例子，連罰款都沒有「實在是很瘋狂」，格林認為，首輪約基奇（Nikola Jokic）和麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的衝突應該已經是一個準則，兩人當下都被驅逐，賽後也收到罰款，如今溫班亞瑪的動作更嚴重，聯盟沒有後續懲處，他表態不認同。

格林說他會想跟灰狼建議，「誰要去弄溫班亞瑪？」、「誰要往溫班亞瑪臉上打拐子？」，因為這樣的動作沒有後續懲罰，兩邊應該都要公平對待才對。

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