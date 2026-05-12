路跑》有創意！Panasonic台北城市路跑賽 3公里有6款「盲盒」獎牌

台北城市路跑開放報名（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026 Panasonic台北城市路跑賽將於9月6日在總統府前率先登場，有3公里、12.5公里賽事，其中3公里獎牌打破單一設計的傳統，推出六款結合賽事IP角色的獎牌設計，並採用 3D 立體浮雕工藝呈現各自的獨特個性，提升視覺質感與手感厚度。同時透過抽盲盒的新鮮感，營造出蒐集六款角色的話題氛圍。

中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽表示：「台北城市路跑我們叫它開學跑，是每年9月的第一場賽事，也象徵著跑季的開始，希望大家踴躍報名參加，驗收一下休賽季的努力。」即（12）日起全面開放報名（至7月7日截止）。連續冠名贊助六年的Panasonic集團黃政成總經理表示：「去年我們推出以小家電為主的IP角色，今年加入環保節能的舒適家電角色，電冰箱和滾筒洗衣機是每個家庭必備，更是消費者對美好生活的實踐。想得美不如跑的好！誠摯邀請大家將美好的想像化為實際行動，和Panasonic一起為更美好的生活努力奔跑。」

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過去幾年台北城市路跑賽以「小綠人」的像素風格呈現充滿趣味感的視覺設計，今年則在這個基礎上進化為更具親和力與線條感的日本漫畫卡通風格，整體風格更貼近生活與城市情境，並透過漫畫式線條與柔和色彩，營造出輕鬆、溫暖且充滿想像力的畫面氛圍。隨著整體視覺的進化，四大賽事IP角色：奈奈、能量豆、嘻哈喵、綠行者也升級迎來全新面貌，用線條具體呈現Panasonic熱門小家電的特色，色塊的運用也增加不少的細節感。同時為了強化環保節能的主題，新增兩個全新重量級角色－鮮冰衛和亮亮，分別代表變頻電冰箱和滾筒洗衣機，擴大美好生活的面向，提升品牌認同與互動趣味性。

Panasonic台北城市路跑賽在各項完賽物資方面也持續使用環保材質進行製作，環保紗運動毛巾具有較好的吸水性和耐用性，能快速吸汗，保持乾爽，並且經得起頻繁的洗滌和使用。獎牌掛帶也選用環保材質，並減少塑膠袋單一包裝，以減少對環境的影響。

同時為了讓賽道保持整潔美好，今年特別規劃要募集30名賽道綠色志工，不僅免報名費還可以獲得專屬「綠色戰袍」，在賽事當天體驗負重淨跑、雙倍燃脂的Plogging，讓賽道無痕，每位跑者都能帶回美好回憶。

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