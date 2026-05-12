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日職》季中2換1交易獲得主戰級捕手！ 軟銀CBO城島健司揭補強方針

2026/05/12 12:14

軟銀今天做出交易，獲得金手套捕手山本祐大。（取自軟銀鷹官方社群媒體X）軟銀今天做出交易，獲得金手套捕手山本祐大。（取自軟銀鷹官方社群媒體X）

〔記者林宥辰／台北報導〕日職軟銀鷹今天與橫濱DeNA「2換1」交易，軟銀獲得金手套捕手山本祐大，橫濱則拿到火球男後援投手尾形崇斗、昔日一指大物打者井上朋也。

山本祐大是2024年中央聯盟金手套捕手，也是該年橫濱奪得「日本一」的功臣之一。罕見季中交易獲得他隊主戰捕手，軟銀CBO城島健司透過球團發言，表達球團對於補強的構想。

城島健司透過球團發表聲明表示：「原本就認為山本選手的比賽風格很適合軟銀，而捕手正是我們認為需要補強的位置之一，因此他也是我們關注的選手之一。作為一名職業球員，山本選手已有一定實績，加上正值黃金年齡，這對球隊而言，有助於中長期的戰力強化。」

對於轉隊至橫濱的尾形崇斗與井上朋也，城島也送上祝福，說：「尾形投手如大家所知，擁有能在一軍層級發揮的速球，到了央聯也一定能有出色表現。井上選手雖然以選秀第一指名加入球隊，但至今未能發揮理想表現，希望在環境改變後，能激發出他高水準的潛力。」城島表示，這次交易可說是軟銀與橫濱兩隊，雙方需求契合而成的結果，也期待交易案當中3位選手都能在新環境有好表現。

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