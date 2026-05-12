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MLB》佐佐木朗希5局失3分、大谷翔平5支0吞2K 道奇苦吞3連敗

2026/05/12 13:17

MLB》佐佐木朗希5局失3分、大谷翔平5支0吞2K 道奇苦吞3連敗大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天帳面上先發5局失3分，日本巨星大谷翔平全場5打數0安，道奇最終在主場以3比9敗給巨人，讓「宇宙道奇」吞3連敗。

佐佐木朗希首局讓對手3上3下，第2局被巨人球星德弗斯（Rafael Devers）擊出陽春砲。第3局因保送、安打、觸身球，遇到1出局滿壘危機，佐佐木朗希連續解決2人化解失分危機。佐佐木朗希第4局、第5局都讓對手3上3下。

不過，佐佐木朗希續投第6局，連續被敲3安，包含巨人拉莫斯（Heliot Ramos）的關鍵二壘安打失掉2分，讓佐佐木朗希退場。接替投球的明星後援右投崔南（Blake Treinen）連抓3個出局數。

道奇打線第4局靠馬恩西（Max Muncy）的適時安打在內，單局攻進2分。第6局馬恩西擊出左外野追平陽春砲，雙方戰成3比3平手，也讓佐佐木朗希逃過敗投。

佐佐木朗希。（美聯社）佐佐木朗希。（美聯社）

道奇第7局推出左投費西亞（Alex Vesia），1出局後連續被敲3安，讓對手攻占滿壘。費西亞對德弗斯投出保送失掉1分後退場。接替投球的克萊茵（Will Klein）先用三振抓到第2個出局數，但在2出局後被巨人球星阿德梅斯（Willy Adames）敲出帶有2分打點的安打，巨人單局拿到3分。

第9局道奇推出右側投米爾斯（Wyatt Mills），單局丟4次保送（包含1次敬遠）、1次觸身球、被敲1安，單局又失掉3分。道奇9局下無功而返，最後吞下敗仗。

總計佐佐木朗希先發5局用91球，其中有60顆好球，被敲6安包含1轟，失掉3分，賞5次三振，四壞、觸身球各1次，賽後防禦率為5.88。費西亞0.1局失3分吞本季首敗

大谷翔平全場5打數，吞2次三振，賽後打擊率為0.233，整體攻擊指數（OPS）為0.767。

巨人麥克唐納（Trevor McDonald）主投5.1局失3分無關勝敗，左投蓋吉（Matt Gage）1.2局無失分收本季第3勝。

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