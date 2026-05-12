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NBA季後賽》太強！SGA砍35分 衛冕軍雷霆橫掃湖人挺進西冠

2026/05/12 13:30

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天背水一戰和雷霆一路廝殺到最後一刻，但雷霆還是技高一籌，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下全場最高35分，帶隊以115：110擊敗湖人，連續兩輪以4：0橫掃對手。

陷入0：3落後在淘汰邊緣的湖人，今天在主場盼能續命，但「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）還是無法回歸幫助球隊。

今天雷霆開局在多特（Luguentz Dort）三分球加上吉爾吉斯亞歷山大發揮，迅速取得領先，但湖人很快靠著里維斯（Austin Reaves）、詹姆斯（LeBron James）反擊超車。

雷霆在次節打出一波17：0攻勢，而湖人遲遲無法找到進攻節奏，陷入雙位數落後，直到里維斯重回場上才中止球隊得分荒，但還是擋不住衛冕軍在籃下逞威，半場打完湖人暫時以45：49落後。里維斯上半場繳出15分全場最高，雷霆則以吉爾吉斯亞歷山大14分最佳。

易籃後，湖人一度陷入雙位數落後，但靠著詹姆斯、肯納德（Luke Kennard）三分球和里維斯罰球追到1分差，接著海伊斯（Jaxson Hayes）跳出扣籃助隊在3節打完反倒取得4分超前。

雷霆在末節靠著麥肯（Jared McCain）三分球扳平後，一度又擴大領先，但八村壘跳出飆進三分球還完成4分打，接著史馬特（Marcus Smart）3分打助隊超前，霍姆格倫（Chet Holmgren）灌籃又帶隊超車。

終場前32秒，湖人還1分落後，詹姆斯出手未進，湖人只能犯規，把吉爾吉斯亞歷山大送上罰球線他也穩穩把握，湖人回到3分落後，但里維斯也沒能把握追平一擊的機會，只能眼看對手收下勝利。

雷霆吉爾吉斯亞歷山大繳出全場最高35分、8助攻，米契爾28分次之；湖人方面，今天有3名球員得分上雙，里維斯繳出全隊最高27分，但出現8次失誤，八村壘貢獻25分，詹姆斯進帳24分、12籃板。

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

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