TPBL》年度人氣啦啦隊員出爐！ 夢想家三上悠亞高票奪冠

TPBL年度人氣啦啦隊員三上悠亞。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL今公布 2025-26 賽季年度人氣啦啦隊員，由福爾摩沙夢想家Formosa Sexy成員三上悠亞以 7,812 票獲得第一名，本次評選採「純球迷票選」機制，不另納入媒體或專業評分。

三上悠亞本季在場邊應援與活動演出中展現高度舞台魅力與穩定表現，無論現場互動或社群討論度皆具高人氣，持續累積廣大球迷支持，最終在激烈競爭中脫穎而出。

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本次票選競爭相當激烈，第二名為臺北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders成員菲菲（7,473票），第三名則為新竹御嵿攻城獅Muse Girls成員李藝斌（5,562票）。前十名名單橫跨多支球隊，顯示各隊啦啦隊在舞台表現與球迷互動經營上的多元發展。

完整前十名依序為：三上悠亞（7,812票）、菲菲（7,473票）、李藝斌（5,562票）、鄭熙靜（4,173票）、梓梓（3,438票）、岱縈（2,808票）、JJUBI（2,766票）、維尼（2,235票）、金渡兒（2,124票）、李素泳（1,974票）。

對於三上悠亞本季表現，Formosa Sexy舞蹈總監虔虔表示，三上悠亞在工作態度上展現高度專業與敬業精神，「她在來台前就會先將舞蹈完整學習，抵台後也會主動與團隊進行額外訓練，把每個細節調整到更到位。」虔虔指出，她對每一次演出都相當重視，即使行程繁忙，仍維持高標準準備，也讓團隊在合作過程中感受到她對表演的投入與要求。

虔虔也提到，三上悠亞個性親切、融入團隊迅速，不僅與隊友建立良好默契，也為團隊帶來更多關注與話題性，「她的加入讓 Formosa Sexy被更多不同地區的粉絲看見，這次獲獎可說是實至名歸。」

隊長梓梓則表示，三上悠亞為團隊帶來不同能量與刺激，「雖然平時能完整合練的時間有限，但她會先自行完成練習，來台後再與團隊調整細節，就能呈現高完成度的演出，展現極高的專業態度。」她也指出，此次獲選年度人氣啦啦隊員，是對三上悠亞的肯定，「我們都替她感到開心，也很榮幸能一起合作。」

聯盟表示，年度人氣啦啦隊員獎項旨在反映球迷最直接的支持與喜好，透過純票選機制呈現最真實的人氣分布，也讓啦啦隊員在場內外的努力與魅力獲得最直接的回饋與肯定。

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