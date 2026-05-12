日職》早上得知被閃電交易 曾來台開轟的昔軟銀第一指名：很遺憾

井上朋也。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕軟銀和橫濱今天季中交易，軟銀為了獲得金手套捕手山本祐大，將火球男投手尾形崇斗、昔日一指大物打者井上朋也一起送往橫濱。

井上朋也自名校花咲德榮高畢業，2020年選秀會上獲得軟銀第一指名。不過，井上2023年在一軍獲得15場出賽已是目前單季最多，合計一軍僅出賽28場，今年還沒有一軍機會，本季在二軍出賽22場，打擊率0.250、2支全壘打。

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今年季前台日交流賽，井上朋也曾隨軟銀來台。在面對中信兄弟的比賽，在隊友正木智也5局擊出逆轉3分砲之後，井上朋也該局補上2分彈，砲轟接替的江忠城，讓軟銀單局拿到5分逆轉比數。

今天井上在二軍基地接受日本媒體訪問，坦言內心充滿「寂寞與遺憾」。井上說：「早上6點半接到球團聯絡，當時剛起床，真的有點嚇到。隨後上午9點半去球團辦公室，在那之前，覺得時間特別漫長。」

在一軍未留下太多成績，井上朋也坦言：「感到寂寞，也覺得很遺憾。雖然苦澀的回憶比較多，但因為環境也會改變，希望能把這次當作好的轉捩點。這5年來，並不是自己原本所設想描繪的發展方向，但各方面都確實成長了。我會努力把這些經驗帶到橫濱DeNA，並在新球隊好好發揮。」

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