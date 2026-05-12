羽球》「資深過敏兒」戴資穎親自實測 傳遞居家健康新觀念

戴資穎出席品牌活動（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕面對全台空汙挑戰與過敏兒比例攀升，台灣防霾紗窗領導品牌「Poll-tex 普特絲」於 5 月 12 日在台中門市舉辦「一日店長」活動。邀請品牌代言人、前世界球后戴資穎親臨現場，吸引大批粉絲朝聖，小戴以「資深過敏兒」身分，親自實測防霾實驗，向大眾傳遞「開窗通風不過敏」的居家健康新觀念。

已經連續代言品牌兩年的戴資穎，長期親身體驗普特絲的防護表現，在活動中親自操作「煙霧箱實驗」模擬汽機車廢氣與祭祀燒金紙等情境，讓隱形空汙現形。透明實驗箱中，傳統紗網一側瞬間煙霧瀰漫;相較之下，安裝普特絲防霾紗網的一側，煙霧大幅減少，形成強烈對比。隨後，小戴更親自灑下粉塵，模擬空氣中的空汙微小汙染粒子，只見粉塵被有效吸附在紗網表面，就算用手拍打也難以抖落。以視覺化的震撼效果，見證普特絲防霾紗網有效降低空氣中懸浮微粒的強大防護力。

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在球場上霸氣的小戴，私下是飽受困擾的過敏兒，只要空氣不乾淨，鼻癢、打噴嚏隨之而來。 許多家 庭為了防室外的 PM2.5、灰塵、異味等空汙而長期緊閉門窗、開空氣清淨機，容易導致室內二氧化碳 濃度升高，引發頭暈疲倦。小戴深知「保持通風」才是解方。為了保護家人，她將家中全面換裝普特 絲防霾紗窗。期盼透過自身見證，讓更多孕媽咪或過敏兒家庭，都能安心開窗深呼吸。

普特絲董事長黃振明表示：「幾年前面臨不菸不酒的至親接連罹患肺腺癌，開始反思空氣污染對健康的 傷害，因而遠赴歐洲找到了荷蘭製造的 Poll-tex 普特絲。」

戴資穎出席品牌活動（官方提供）

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