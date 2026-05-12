MLB》佐佐木朗希5局失3分、最快飆160公里 自認是本季最好一戰

佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天帳面上5局失3分，道奇最終以3比9敗給巨人。佐佐木朗希認為，這是他本季至今投得最好的一場比賽。

此戰佐佐木朗希前5局失1分，第6局被敲3安失掉2分退場，總計佐佐木朗希先發5局用91球，被敲6安，失掉3分，賞5次三振，四壞、觸身球各1次，賽後防禦率為5.88，最快投到99.5英里（約160.1公里）。

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佐佐木朗希表示，「今天整體來說，各種球路都能控制得很好，所以能在好球帶內對決。有跑者上壘時，也能仔細去投邊邊角角。至少前5局我覺得自己投得還不錯。」

對於第6局的失分，佐佐木朗希指出，「位置都偏甜，而且是第3輪對戰，也許應該更謹慎一點。不過以前在那種局面，我常常因為保送導致崩盤，所以今天是希望至少能積極攻擊好球帶。如果能再提升球質、再多思考對策，也許結果會不一樣。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，佐佐木朗希投得很報，今天也有能力投滿6局。

We can now close the books on Roki Sasaki for tonight:



5.0 IP

3 runs

6 hits

1 HR

1 2B

1 BBs

5 K's



He had retired 8 straight until the cluster of 3 hits that knocked him out of the game. Pitched reasonably well but won't get a decision tonight.pic.twitter.com/5UiAh9ZC6G https://t.co/CwWSgCr6fQ — Angeleno Dodgers （@AngelenoDodgers） May 12, 2026

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