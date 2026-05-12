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中職》味全龍攜手LG TWINS聯名主題日「Red 가자!」 5/26、5/27大巨蛋登場

2026/05/12 15:04

味全龍將於5月26日（二）與5月27日（三），在大巨蛋舉辦與韓國職棒人氣球隊 LG TWINS 聯名主題日「Red 가자!」。（味全龍提供）味全龍將於5月26日（二）與5月27日（三），在大巨蛋舉辦與韓國職棒人氣球隊 LG TWINS 聯名主題日「Red 가자!」。（味全龍提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍將於5月26日（二）與5月27日（三），在臺北大巨蛋舉辦與韓國職棒人氣球隊 LG TWINS 聯名主題日「Red 가자!」，邀請球迷一同感受臺韓棒球文化交融的熱血氛圍，打造充滿紅色能量的主場盛會。

本次活動應援陣容全面升級，LG TWINS啦啦隊來訪人數由去年的四位擴增至六位。成員包含去年曾於主題日登場、深受球迷喜愛的啦啦隊長車榮玹與禹惠俊，今年也加入首次參與主題日的高藝池、金泰希、陳秀華，以及臺灣籍成員Rona，六位成員將共同登場，展現韓職啦啦隊的獨特應援魅力，吉祥物陣容除了球隊代表吉祥物Lucky與Star外，象徵球隊幸運星的可愛黑貓Nero此次也將首度登上臺北大巨蛋

在應援內容方面，本次主題日也將全面升級韓式應援規模。相較去年，韓式應援局數預計大幅增加，並將帶來更多首LG TWINS應援曲，打造更熱烈的韓式應援氛圍。也期望讓球迷能更完整體驗韓式應援的魅力，感受如同置身韓職球場般的應援熱度。

此次聯名主題日內容豐富，除了雙邊啦啦隊合作開場舞、LG TWINS啦啦隊中場表演，以及LG TWINS吉祥物局間秀等精彩內容，而味全龍最會跳舞的吉祥物芮美，將與去年交流時即擦出火花的LG TWINS吉祥物Star帶來令人期待的舞蹈演出。

除了場中各項演出外， LG TWINS應援團也將與球迷在場外互動。5月26日賽前將舉行啦啦隊拍照會與應援教學活動，味全龍吉祥物威弟與芮美，也將攜手LG TWINS三隻吉祥物共同舉辦萌力十足的拍照會，5月27日賽前則規劃應援教學與啦啦隊簽名會，讓球迷一次感受滿滿韓風魅力。除此之外本次「Red가자!」主題日活動內容豐富多元，從場內演出到場外互動全面升級，歡迎球迷朋友一同進場參與，感受臺韓應援文化交流的熱情氛圍。

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