少棒》陽信銀行盃全國青少棒賽 台中市4：3勝桃園市拿下2連霸

陽信銀行盃全國青少棒錦標賽，台中市隊2連霸。（棒協提供）
〔記者徐正揚／綜合報導〕115年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽今天進行決賽，台中市隊在主力投手葉壘先發4.2局僅失1分的幫助下，以4比3力克桃園市拿下2連霸，取得參加小馬聯盟亞太區代表權資格，全力朝世界賽2連霸邁進。
今年陽信銀行盃從5月4日起至12日止，分別在新北市三重、台中市舊正棒球場2地同時開打，共有18支球隊參賽，經過9天熬戰後，由台中市與桃園市進行最後冠軍戰。
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台中市在1局上就趁著桃園市先發投手湯帛洋控球不穩，以2次四死球與桃園守備發生失誤先馳得點，湯帛洋也因此被換下場由松以勒接替。4局上台中市攻勢再起，葉壘先敲出安打並靠著犧牲觸擊上二壘後，桃園市二壘手發生失誤，讓葉壘奔回本壘跑回第2分，第7棒曾楷翔再敲出三壘安打送回上跑者，下一棒擊出三壘滾地球時，桃園三壘手又發生失誤，台中市一口氣攻下3分。
桃園市在3局下先攻下一分後，6局下突破台中市第二任投手陳昶叡球路，以連續2支長打以及臺中市1次守備失誤攻回2分，但後繼無力7局下無法追平比數而落敗，只屈居亞軍。季軍戰部分，台東縣以6比3擊敗宜蘭縣，連續3屆拿下第3名。
115年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽獎勵名單
團體獎
冠軍：台中市
亞軍：桃園市
季軍：台東縣
殿軍：宜蘭縣
第5名：花蓮縣
第6名：台南市
第7名：屏東縣
第8名：新北市
個人獎
打擊獎：林承宏（宜蘭縣）
打點獎：松以勒（桃園市）
全壘打獎：呂祥瑞（南投縣）
投手獎：松以勒（桃園市）
最有價值球員：葉壘（台中市）
教練獎：藍文權（台中市）
陽信銀行盃全國青少棒錦標賽，台中市隊葉壘連續2屆獲得最有價值球員。（棒協提供）
陽信銀行盃全國青少棒錦標賽，台中市隊葉壘連續2屆獲得最有價值球員。（棒協提供）
陽信銀行盃全國青少棒錦標賽，台中市隊2連霸。（棒協提供）
陽信銀行盃全國青少棒錦標賽，台中市隊2連霸。（棒協提供）