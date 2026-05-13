富邦兄弟本土王牌對決、山本由伸先發戰巨人 今日賽事預告與轉播

富邦與中信上演本土王牌對決，由李東洺強碰鄭浩均。（資料照）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，小熊與勇士的國聯雙雄對決，目前勇士以28勝13敗領先小熊1勝，暫居大聯盟龍頭，小熊將派出35歲老將瑞伊（Colin Rea）對上勇士霍姆斯（Grant Holmes）；道奇與巨人4連戰第2戰，日本王牌山本由伸要先發掛帥對決豪瑟（Adrian Houser），力拚幫衛冕軍中止3連敗，別錯過轉播！

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中職3地開打，富邦與中信上演本土王牌對決，由李東洺強碰鄭浩均，另外味全蔣銲對上統一銳力獅，樂天魔爾曼對上台鋼黃子鵬，記得鎖定轉播！

NBA季後賽，西部次輪G5天王山之戰，馬刺要在自家主場迎戰灰狼，究竟是上一戰「出肘」逃過禁賽處分的「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），還是持續帶傷上陣的「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）能率隊聽牌？絕對要準時收看精彩轉播！

MLB

07：10 小熊 VS 勇士 愛爾達體育2台

10：00 巨人 VS 道奇 愛爾達體育2台、緯來育樂

中職

18：35 味全龍 VS 統一獅 愛爾達體育2台、DAZN1

18：35 富邦悍將 VS 中信兄弟 緯來體育、緯來精采

18：35 樂天桃猿 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育1台、MOMOTV

NBA季後賽

08：00 灰狼 VS 馬刺 愛爾達體育1台、緯來體育

日職

17：00 西武 VS 軟銀 DAZN2

TPBL

19：00 國王 VS 雲豹 緯來育樂

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