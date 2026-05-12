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日職》台灣火球男古林睿煬核爆！6局狂挨11安痛失7分、最快球速出爐

2026/05/12 16:04

古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕效力日本火腿的台灣火球男古林睿煬，今天在二軍先發面對樂天，主投6局挨11支安打失掉7分，終場火腿二軍5：7輸球，古林吞下敗投。

古林睿煬今年球季從牛棚出發，但表現不理想後被下放二軍調整，目標重返先發輪值。本月2日在一軍迎來本季首場先發，面對歐力士投4局用78球，最快球速154公里，被敲出5支安打包含1轟，飆出6次三振，另有3次四壞保送，失掉2分自責分，防禦率5.40，隔天又被下放二軍繼續調整。

今天古林在二軍先發面對樂天，開賽就投出四壞保送，接著連續被敲2支安打失掉2分，2局上單局再被敲出3支安打丟1分。3局上古林遭遇本場比賽最大亂流，遭吉納翼夯出右外野3分砲，3局投完已經丟掉6分自責分。

4局上古林持續遭樂天猛攻，單局被敲2安再丟1分，隨後又投出四壞保送，所幸後續及時止血。5、6兩局古林總算回穩，繳出6上6下還飆出2次三振，包含最後一打席面對洋砲維特（Luke Voit）飆出此役最快球速154公里，最後再用153公里速球將他三振。

古林睿煬此役先發主投6局用96球，面對30名打者被敲出11支安打包含1轟，送出6次三振，另有2次四壞保送，失掉7分都是責失分，最終承擔敗投，本季二軍防禦率上升至9.35。

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