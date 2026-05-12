韓職》文東珠將赴美動手術 韓聯社TV報導王彥程的暖心之舉

王彥程。（資料照，取自韓華鷹官方X）

〔記者倪婉君／綜合報導〕韓華鷹先發投手群陷入危機，包括去年拿下11勝的「大田王子」文東珠因肩傷將赴美進行手術，韓聯社TV以「陷入危機的韓華投手群，王彥程、朴峻英救得了嗎？」為題進行報導，除了提及王彥程至今的表現相當穩定，也特別提到日前他將文東珠背號1號寫在投手丘上的舉動，讓球迷相當感動。

韓華鷹去年暌違19年來打進韓國大賽，但今年開季規劃的先發輪值，卻在短短一個多月內徹底被打亂，除了洋投雙王牌赫南德茲和懷特相繼受傷，文東珠也在2日作客大邱對三星獅先發時因右肩不適傷退，目前開季先發輪值只剩下柳賢振和王彥程。韓媒《日曜新聞》今則報導，文東珠將赴洛杉磯接受名醫Neal ElAttrache操刀治療右關節唇損傷，還提到他原本手術時程已排到6個月後，是柳賢振親自出面協助，才能安排這次緊急手術。

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韓聯社TV報導，王彥程今年透過韓職新設「亞洲配額」制度加盟，年薪僅10萬美元，至今沒有跳過任何一次先發，總計出賽8場拿下3勝2敗、防禦率2.64，表現相當穩定。王彥程最近一次先發是9日在大田主場主投6.1局失3分，拿下本季第3勝，而他前一次3日在大邱先發時，就是在文東珠受傷隔天出賽，被問及為何在投手丘寫上「1」時，則表示，「那天我在準備的時候，東珠在裡面哭很慘，我要比賽，沒辦法分心做別的事，只有抱抱他而已。」

除了王彥程，從育成選手轉為正式球員的朴峻英在10日代表韓華先發，主投5局只被敲3支安打無失分，成為韓職史上首位育成選手出身在初登板就奪勝的投手。但報導指出，儘管有王彥程、朴峻英等意外之星接連誕生，但韓華投手群仍有許多待解難題。

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