NBA季後賽》慘遭橫掃後是否續留湖人？將成自由身的里維斯有話要說

里維斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天以110：115惜敗雷霆，系列賽以0：4慘遭橫掃，季後賽次輪止步。本季打出生涯年的「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）預計將在夏天成為完全自由球員，賽後談到與湖人的未來，里維斯也給出回應。

里維斯在去年6月拒絕湖人開出的4年8920萬美元延長合約，本季他例行賽出賽51場，場均23.3分、4.7籃板，投籃命中率49%。而他此休季擁有1480萬美元球員選項，預計也不會執行，將會跳出合約，投身自由市場測試身價。

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里維斯今年季後賽因傷缺席首輪季後賽，直到次輪對決雷霆才歸隊，但狀況起伏不定，也時常遭到湖人球迷批評。如今湖人系列賽慘遭橫掃，賽後談到未來是否續留紫金大軍，里維斯坦言：「我老實說吧，我在這已經待5年了，你們應該都滿瞭解我了，我其實不太會想太多。」

里維斯強調，他現在就是一天過一天，同時也很感激自己有機會能為湖人球團打球，「我就像在玩小孩子玩的遊戲，卻能賺到很不錯的薪水，但我其實不會去想自己未來到底要做什麼，我就是專注在過好每一天。」

湖人季前與東契奇（Luka Doncic）簽下3年總值1.65億美元延長合約，確立他「紫金少主」的地位；而里維斯究竟是否會在詹姆斯（LeBron James）退休後繼續作為東契奇身後的湖人二當家，將是此休季備受關注的焦點之一。

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