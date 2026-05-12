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MLB》打太好讓洋基下放傷癒的金手套游擊！29歲快腿受傷令布總擔憂

2026/05/12 18:21

卡巴耶羅。（資料照，法新社）卡巴耶羅。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基29歲游擊手卡巴耶羅（José Caballero），昨天面對釀酒人9局撲回一壘時造成右手中指受傷，今天對金鶯系列賽首戰缺陣，根據《紐約郵報》報導，卡巴耶羅賽後返回紐約接受MRI檢查，確認傷勢嚴重程度。

由於金手套游擊手沃爾普（Anthony Volpe）休季左肩動刀，卡巴耶羅頂上先發游擊手重責大任，結果他本季41場出賽繳出打擊三圍 .259/.320/.400、攻擊指數0.720、4轟13打點、13盜的不俗成績。即便沃爾普先前在3A打完復健賽，洋基仍不急著讓他復出，選擇先將他下放3A，讓卡巴耶羅繼續擔任主戰游擊。

然而卡巴耶羅如今受傷，他能否繼續扛先發，將視明天MRI檢查結果而定。儘管卡巴耶羅本人認為應該沒有骨折，也不擔心自己會進傷兵名單，只是很不爽今天無法上場，但洋基總教練布恩（Aaron Boone）卻憂心忡忡，「他今天傳球時確實有點困難，好消息是打擊沒問題，所以且戰且走，這一兩天我們就會知道他的狀況。」

卡巴耶羅本季頂替沃爾普，繳出1.6的bWAR值高居洋基隊內第5，布恩坦言，卡巴耶羅今年打得真的非常棒，「開季至今，他無論攻守兩端都表現非常出色，他一直都是球隊重要的一部分，不過還是希望這只是每日觀察等級的小傷。」

洋基今天啟用舒曼（Max Schuemann）擔任先發游擊手，布恩表示，如果卡巴耶羅只是短暫缺陣幾天，他對舒曼或麥克曼恩（Ryan McMahon）臨時支援三壘都感到放心；但萬一卡巴耶羅進傷兵名單，日前被下放的沃爾普與卡布雷拉（Oswaldo Cabrera），都可能被叫回大聯盟。

值得關注的是沃爾普，他脫離傷兵名單後回到3A，表現不算理想，5場比賽24打數僅4安打，打擊率0.167、攻擊指數僅0.472。布恩表示，自從沃爾普被下放3A後，他還沒和沃爾普交談過，但仍認為沃爾普能挺過低潮，「他的心理素質非常強大，這會幫助他度過現在的困境。」

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