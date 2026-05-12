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中職》兄弟新洋投6局飆5K！135轟重砲對老東家熄火、打擊率不到1成

2026/05/12 17:26

陳子豪。（資料照）陳子豪。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟二軍今天以4：1擊敗味全龍二軍，兄弟新洋投菲力士繳出6局失1分非自責分好投；而日前下二軍調整的味全重砲陳子豪，今天4打數0安打，打擊率跌破1成。

去年還效力統一獅、當時中文譯名為「飛力獅」的菲力士，於今年4月底回鍋中職，改披黃衫軍戰袍。本季菲力士尚未在一軍亮相，今天賽前於二軍出賽2場，投7局被敲12支安打，投出2次三振、2次四壞與2次觸身球，失掉6分責失分，防禦率7.71。

今天菲力士迎來本季二軍第3場先發，面對味全龍表現出色，唯獨在5局下，因三壘手守備失誤讓首名打者上壘，隨後被敲2安滿壘後製造雙殺打失1分非自責分，最終投完6局用80球有50顆好球，被敲5安，投出5次三振，另有1次保送，收下本季二軍首勝，防禦率下修至4.15。

兄弟二軍今天靠著許基宏6局上內野滾地球打回超前分，成為勝利打點，許基宏今天3打數1安打，選到1保送，打擊率0.235；另外，同樣下二軍調整的曾頌恩，今天3打數0安打，吞下1次三振、選到1保送，打擊率0.500。

而在5月9日下二軍、轉戰龍隊後首度在二軍出賽的生涯135轟重砲陳子豪，今天面對老東家兄弟4打數0安打，苦吞2次三振。目前陳子豪下二軍後出賽3場，合計12打數僅敲1安，吞下3次三振，打擊率0.083。

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