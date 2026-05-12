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中職》去年因為滑壘球季報銷 張志豪：哪怕再受傷一次，我也不會後悔

2026/05/12 18:23

張志豪。（記者林正堃攝）張志豪。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕張志豪去年8月28日因為滑壘不慎造成右膝十字韌帶撕裂，9月底右膝十字韌帶重建手術，復健只花8個月就回到一軍，他表示，如果還有機會滑壘，只要醫生說（韌帶）不會斷，他就會100％去做。

張志豪指出，他個人的想法比較極端，只要防護員說可以滑壘、醫生說（韌帶）不會斷，他就會100％去做，在二軍打復健賽在守備時，也故意嘗試滑壘與撲壘，「有機會就會去滑，我會很大膽地去做，如果你會擔心，沒辦法做到100％，那樣更容易受傷，不如就直接做。」

張志豪表示，家人難免擔心他會再次受傷，但他怕的是，如果不做以後會後悔，「如果以後真的不能做到滑壘或撲接，你一定會想說，當初為什麼不滑，所以我一定會把工作做好，哪怕會再受傷一次，我也不會後悔，我能做到，當然要做，要做一半，那乾脆就不要做。」

中信兄弟開季戰績低迷，張志豪在復健期間也持續關心，他認為，連敗、輸球不是沒有經歷過，能否做好可以控制的東西比較重要，「很多時候都是不能控制的東西，比如說運氣，打出去很強勁，但是出局，這能怎麼辦？既然球隊讓我回到一軍，我就是盡可能提供幫助，只要我能做到的，就一定會替球隊做到。」

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