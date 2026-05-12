MLB》全大聯盟最可怕的強打！洋基「米飯哥」與「法官」寫鬼神壯舉

萊斯（右）與賈吉共寫鬼神紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天雖然以2：3輸球吞下4連敗，但本季超級火燙的新星重砲「米飯哥」萊斯（Ben Rice）終結連續3場比賽沒安打小低潮，敲出本季第13發全壘打，而他也和隊友「法官」賈吉（Aaron Judge）共寫鬼神紀錄。

萊斯今天3局上鎖定金鶯先發投手楊恩（Brandon Young）的91.9英哩外角高伸卡球，敲出左中外野方向2分砲，本季第13轟出爐，擊球初速100.6英哩、飛行距離374英呎。可惜洋基全場就僅攻下這2分，7局下遭金鶯單局灌3分逆轉。

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Ben Rice and Aaron Judge are the first pair of Yankees teammates with 13+ homers each in the team’s first 42 games of a season https://t.co/B9aTUsvpC3 — Sarah Langs （@SlangsOnSports） May 11, 2026

萊斯本季13轟並列全大聯盟第5，距離大聯盟全壘打王的賈吉與史瓦伯（Kyle Schwarber）僅有3轟差距。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，萊斯和賈吉成為洋基隊史第一對，在球季前42場比賽皆敲出13轟的隊友。

27歲的萊斯今年進入大聯盟生涯第3年球季，打擊全面大進化，本季至今出賽37場，打擊三圍.312/.417/.696，其長打率、攻擊指數1.113與wRC+（加權得分創造值）201皆高居大聯盟之冠，是全大聯盟今年火力最可怕的打者，fWAR值1.9在隊內位居第3，僅次賈吉與貝林節（Cody Bellinger）。

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