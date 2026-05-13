自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》打臉專家質疑！10億日本重砲當「5冠王」 成美聯新人王大熱門

2026/05/13 07:07

大聯盟官網本季第一次新人王民調結果出爐。（取自大聯盟官網）大聯盟官網本季第一次新人王民調結果出爐。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網本季第一次新人王民調結果出爐，共有39位專家參與投票，每人在各聯盟選出前5名，依序給予5、4、3、2、1的分數。本季以2年3400萬美元（約新台幣10.7億元）加盟白襪的26歲日本重砲「村神」村上宗隆，目前高居美聯新人王熱門第一名。

曾在日職單季狂敲56轟的村上宗隆，休季入札挑戰大聯盟，然而卻被眾多專家不看好，認為他對速球以及好球帶內進壘點的揮空率過高，很難在大聯盟有好成績；然而村上宗隆本季至今已經狂敲15轟，位居大聯盟第3名，僅落後並列第1的賈吉（Aaron Judge）和史瓦伯（Kyle Schwarber）1轟。

大聯盟官網指出，村上宗隆在菜鳥球季打出符合外界原本期待的表現，身為最純粹的重砲手，村上目前的全壘打、長打率（0.556）、攻擊指數（0.920）、壘打數（79）皆高居大聯盟符合打席數的新秀第1名；而他的選球能力同樣出色，目前30次保送同樣高居所有新秀第1，上壘率0.364位居新秀第4。

村上宗隆。（資料照，美聯社）村上宗隆。（資料照，美聯社）

本次新人王民調，村上宗隆以20張第一名選票成為美聯最大熱門，2到5名則為老虎麥戈尼格（Kevin McGonigle，14張第一名選票）、守護者德勞特（Chase DeLauter，3張第一名選票）、藍鳥岡本和真（1張第一名選票）、守護者梅西克（Parker Messick，1張第一名選票）。

國聯方面1至5名，分別為大都會麥克連恩（Nolan McLean，23張第一名選票）、紅人史都華（Sal Stewart，6張第一名選票）、紅雀韋瑟霍特（JJ Wetherholt，5張第一名選票）、海盜葛瑞芬（Konnor Griffin，2張第一名選票）、小熊巴列斯特羅斯（Moisés Ballesteros，2張第一名選票）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中