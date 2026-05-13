MLB》打臉專家質疑！10億日本重砲當「5冠王」 成美聯新人王大熱門

大聯盟官網本季第一次新人王民調結果出爐。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網本季第一次新人王民調結果出爐，共有39位專家參與投票，每人在各聯盟選出前5名，依序給予5、4、3、2、1的分數。本季以2年3400萬美元（約新台幣10.7億元）加盟白襪的26歲日本重砲「村神」村上宗隆，目前高居美聯新人王熱門第一名。

曾在日職單季狂敲56轟的村上宗隆，休季入札挑戰大聯盟，然而卻被眾多專家不看好，認為他對速球以及好球帶內進壘點的揮空率過高，很難在大聯盟有好成績；然而村上宗隆本季至今已經狂敲15轟，位居大聯盟第3名，僅落後並列第1的賈吉（Aaron Judge）和史瓦伯（Kyle Schwarber）1轟。

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大聯盟官網指出，村上宗隆在菜鳥球季打出符合外界原本期待的表現，身為最純粹的重砲手，村上目前的全壘打、長打率（0.556）、攻擊指數（0.920）、壘打數（79）皆高居大聯盟符合打席數的新秀第1名；而他的選球能力同樣出色，目前30次保送同樣高居所有新秀第1，上壘率0.364位居新秀第4。

村上宗隆。（資料照，美聯社）

本次新人王民調，村上宗隆以20張第一名選票成為美聯最大熱門，2到5名則為老虎麥戈尼格（Kevin McGonigle，14張第一名選票）、守護者德勞特（Chase DeLauter，3張第一名選票）、藍鳥岡本和真（1張第一名選票）、守護者梅西克（Parker Messick，1張第一名選票）。

國聯方面1至5名，分別為大都會麥克連恩（Nolan McLean，23張第一名選票）、紅人史都華（Sal Stewart，6張第一名選票）、紅雀韋瑟霍特（JJ Wetherholt，5張第一名選票）、海盜葛瑞芬（Konnor Griffin，2張第一名選票）、小熊巴列斯特羅斯（Moisés Ballesteros，2張第一名選票）。

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