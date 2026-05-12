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桌球》讓2追3逆轉南韓世錦賽國手 彭郁涵驚奇闖進16強

2026/05/12 20:37

彭郁涵逆轉擊敗南韓名將李時溫，挺進女單16強。（取自WTT官網）彭郁涵逆轉擊敗南韓名將李時溫，挺進女單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的國泰小將彭郁涵今晚在2026年WTT伊斯坦堡支線賽女單首輪，克服局數0:2落後，以3:2逆轉擊敗世界排名141的南韓好手李時溫，16強將對日本19歲新秀青木咲智；世界排名61的李昱諄也在「國泰內戰」中，3:2力退學姐鄭先知，拿下16強門票。

正手短顆、反手防弧圈打打的彭郁涵，在剛結束的倫敦世界團體錦標賽繳出3勝3負的戰績，包括擊敗羅馬尼亞一姐史佐克絲、南韓新秀朴架泫，世界排名從103一舉衝到生涯最佳的77。

世界排名一度來到39的李時溫，從2021年起多次當選世錦賽國手，也是南韓拿下2023年成都混團世界盃亞軍的成員。面對實力強勁的對手，彭郁涵首局先以7:11讓出，次局在10:9聽牌下，錯失2個局點後以13:15再掉1局。

關鍵第3局，彭郁涵在4:7落後下暫停奏效，重回比賽後打出一波7:2的反擊，11:9扳回一城；第四局在4:1開局後，雖一度被追到5平，但她隨即回穩，回敬一波6:1的攻勢，11:6扳平戰局。決勝局，雙方互有領先，彭郁涵在7:5領先時，連續接發球失誤，加上正手搶攻出界，連丟3分被反超，但決勝時刻，她的特殊打法讓對手難以判斷旋轉，連續出現正手回球出界，他也一鼓作氣連拿4分，11:8完成大逆轉。

世界排名127的青木咲智首輪以11:9、13:11、11:8扳倒世界排名71的國泰女將簡彤娟。她在青少年時期和彭郁涵交手兩次，雙方各拿1勝。

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