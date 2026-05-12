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TPBL》馬建豪轟23分賞攻城獅難堪紀錄 夢想家扳平系列賽

2026/05/12 21:11

馬建豪。（TPBL提供）馬建豪。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在TPBL季後賽首輪第2戰，靠馬建豪替補攻下全隊最高23分，以83：61打敗新竹攻城獅，將系列賽扳平為1：1，攻城獅此役只得到61分，追平聯盟史上單場最低得分紀錄。

第3種子攻城獅首戰靠板凳群火力爆發，相隔1457天首度在洲際迷你蛋贏球，成功在系列賽拔得頭籌，首戰出師不利的地主夢想家今變陣，捨棄前役陷入犯規麻煩的台灣隊歸化長人高柏鎧，改派湯普金斯搭配霍爾曼與班提爾。

夢想家靠蔣淯安、馬建豪輸出，帶著23：22些微優勢進入次節，接著拉出15：4一波流擴大領先，打完前兩節建立46：36領先，馬建豪和蔣淯安各拿10分，攻城獅上半場團隊命中率28.3%，團隊以德魯9分最佳。

易籃後，盧冠軒在外線頻放冷箭，單節3記三分球獨攬11分，但夢想家多點開花，仍帶著64；52優勢進入決勝節，攻城獅末節團隊火力仍沒有太大起色，單節只攻下9分，無緣在客場聽牌。

馬建豪外線8投4中拿下全場最高23分，另有7籃板，蔣淯安15分、4籃板、5助攻，張宗憲10分、3籃板，霍爾曼挹注11分、6籃板。

攻城獅此役團隊命中率僅24.7%，下半場只拿下25分，全場只拿下61分，追平2024年11月27日特攻與國王之戰只拿下61分的聯盟單場得分最低紀錄，盧冠軒13分已經是全隊最高，德魯攻下先發最高12分、14籃板，一哥高國豪10投2中只拿5分。

蔣淯安。（TPBL提供）蔣淯安。（TPBL提供）

高國豪。（TPBL提供）高國豪。（TPBL提供）

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