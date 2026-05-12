中職》本季終於贏味全龍！獅隊隊史2千勝「M1」

統一獅。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅、味全龍賽前交手5場，獅隊一勝難求，昨回亞太主場終於靠著「亞太王」蘇智傑發威，加上胡智爲好投，終場5:3擊敗味全龍，本季對戰味全終於贏球，隊史第1999勝得手。

1局上，賽前暫居盜壘王的郭天信發動盜壘，遭陳重羽阻殺，讓龍隊後續雖有劉基鴻敲安但沒能得分。獅隊1局下面對伍鐸有攻勢，林佳緯本季一軍首安，1出局後陳傑憲跟著敲安，一三壘有人，2出局後林子豪選到保送，但潘傑楷飛球出局。

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2局下，首位打者陳聖平選到保送，開啟獅隊攻勢，陳重羽敲安後，林靖凱的滾地球，龍隊游擊手張政禹第一時間沒能掌握，僅能抓下1出局，獅隊再靠林佳緯滾地球，掩護陳聖平回本壘得分，獅隊先馳得點。

3局下，陳傑憲、蘇智傑連續安打，無人出局一三壘有人，林子豪補上落點巧妙的安打，1分打點。潘傑楷強勁滾地球形成龍隊一壘手李展毅失誤，造成無人出局滿壘。面對陳聖平滾地球，伍鐸先自行策動雙殺，隨後滾地球化解危機，獅隊只得1分。

胡智爲4局上保送首位打者李展毅，李凱威因獅隊二游出現失誤上壘，張政禹高飛球推進，1出局一三壘有人，蔣少宏敲安，龍隊追回1分。林孝程本季一軍首安，幫助龍隊追平。

4局下，林佳緯靠一壘手李展毅單場第2次失誤上壘，陳傑憲獲得保送，蘇智傑從伍鐸手中擊出3分砲，獅隊再次取得領先。蘇智傑本季第5轟，其中4支出現在新主場亞太球場，這也是伍鐸中職生涯被擊出的第96支全壘打。

5局上，首位打者朱育賢一棒開轟，龍隊追回1分。朱育賢擊出獨居聯盟最多本季第6轟、生涯第190轟。

7局下，面對左投王伯洋，林子豪敲安、潘傑楷選到保送，陳聖平短打造成龍隊內野失誤，但代跑張皓崴在三壘指導教練指示下搶攻本壘失敗。味全換上趙璟榮，林靖凱保送造成滿壘，林佳緯遭三振，獅隊沒能得分。8局下，獅隊再次遇到兩出局滿壘機會，仍沒安打，今滿壘狀況下4支0。

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