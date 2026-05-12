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桌球》世團賽最強黑馬彭郁涵排名創新高 目標鎖定世界前40

2026/05/12 21:46

18歲國泰小將彭郁涵世界排名來到生涯最佳的77名。（取自WTT官網）18歲國泰小將彭郁涵世界排名來到生涯最佳的77名。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕台灣女隊在剛落幕的倫敦世界團體桌球錦標賽雖以2:3不敵香港隊，無緣晉級8強，但平均年齡不到18歲的葉伊恬、吳映萱和彭郁涵在小組賽各拿1點，合力以3:1扳倒申裕斌領軍的南韓隊，足以載入史冊，其中「異質打法」的彭郁涵這次世錦賽繳出3勝3負，包括打敗羅馬尼亞一姐史佐克絲、南韓新星朴架泫，堪稱最強黑馬。

18歲的彭郁涵表示，她之前在國內的比賽包括19歲國手選拔賽、全中運都沒打好，19青還意外中斷連3年入選國手的紀錄，出發前還擔心世錦賽會打不好，沒想到表現得還可以，她給自己打70分。

彭郁涵印象最深刻的是第一場對南韓，她在第三點以直落三擊退19歲的朴架泫，中止對戰2連敗，也是她生涯首度擊敗朴架泫，她說，「南韓隊的壓力比較大，我們相對沒什麼壓力，就是放開去拚她!」

最可惜的一場是對決世界排名18的波多黎各一姐迪亞茲，先發上場的彭郁涵在局數2:1領先下，第4局錯失1個賽末點，最終2:3遭逆轉，「很可惜，那個賽點沒拿下來，否則隊友壓力也不會那麼大。」不過，最後彭郁涵還是在決勝第5點直落三解決萊昂，助台灣隊闖進16強。

世錦賽出色的表現，不僅讓彭郁涵信心提升不少，本週世界排名也從103大幅竄升至77，再創生涯最佳，她也給自己設定世界前40的目標，希望年底可以直接取得國手排名賽門票。

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