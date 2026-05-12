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TPBL季後賽》陷場外風波的高國豪兩戰都熄火 威森：他盡力了

2026/05/12 22:05

高國豪。（TPBL提供）高國豪。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕新竹攻城獅今團隊命中率不到3成，在客場以61：83不敵福爾摩沙夢想家，在TPBL季後賽首輪第2戰遭扳平戰局，一哥高國豪兩戰表現欠佳，總教練威森替他緩頰，認為輸球不單是一個球員的問題。

高國豪季末再度深陷場外風波，首戰6投2中只拿6分，此役10投2中只拿5分，例行賽平均14.7分的火力消失無蹤，威森賽後被問及他的狀況時說，「他盡力了，我們教練團也應該找到讓他更舒服進攻的空間，輸球不單單是一個球員的問題，整個團隊都沒有製造好的空檔，接下來不只是他，很多球員也都需要找回節奏，教練團也會努力幫助球員創造更好的進攻方式。」

攻城獅此役手感欠佳，團隊命中率僅24.7%，全場只拿下61分，追平聯盟單場最低得分紀錄，盧冠軒13分已是全隊最高，威森坦言，進攻端沒能創造好的空檔，「但這就是季後賽，對年輕球員來說這是很寶貴的經驗，希望我們能在遭到重擊後強勢反彈，希望接下來的2場主場能在球迷的應援下打出更好的表現。」

盧冠軒今替補12投4中攻下全隊最高13分，全部集中在下半場，他表示，今天上半場沒有馬上進入狀況，「下半場比較冷靜，教練設定很多戰術給我，有執行到教練要的，盡量保持信心。」

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