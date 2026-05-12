TPBL季後賽》馬建豪頓悟後成贏球功臣 簡浩：他這樣打一定會成功

馬建豪（右）率夢想家扳平戰局。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕馬建豪揮別傷勢陰霾今替補攻下全場最高23分，率領福爾摩沙夢想家在TPBL季後賽首輪第2戰，以83：61打敗新竹攻城獅，成功扳平系列賽，賽後透露自己近期在心態上的成長。

馬建豪在世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段首戰對決南韓時遭遇腳踝撕裂傷勢，雖然在例行賽結束前復出，但上場時間不多，季後賽首戰也只打了9分鐘拿下2分，不過今展現火燙手感，替補上陣打了27分鐘，是自2月14日後再度出賽超過25分鐘，全場14投8中，包括外線8投4中，挹注23分、7籃板，助隊扳平戰局。

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對於今天找回手感，馬建豪說，關鍵在於不再把自己的想法看得那麼重要，「我已經3個月沒上場那麼久了，可能又有點急躁，很想趕快幫助球隊，很想證明自己，但這不見得對現在的球隊是有幫助的，但跟教練、隊友聊完以後，我就突然想通了，有時候證明自己是幫助球隊變好，而不是自己很好，當我開始做正確的事情之後，我跟隊友也更能互相信任。」

所謂「想通」是什麼？馬建豪則說，自己更願意敞開心胸與團隊聊天，「有時候我不太擅長表達，後來有跟很多人聊開，比較有頓悟的感覺。」

至於首戰還留下來自主練習，馬建豪說，由於上場時間不多，希望讓自己隨時準備好，「上場時間沒有很多，又沒有留下來加練的話，下一場我也不會準備好，所以要透過大量訓練讓自己趕快找回狀態。」

總教練簡浩表示，開會時有跟馬建豪說，把心裡想講的話都講出來，因為教練與球員一定要保持良好的溝通，昨天也收到馬建豪的訊息，「看到訊息後覺得他有成長，今天就對他很有信心，我相信他以後如果能繼續這樣打，他一定會成功。」

夢想家扳平戰局。（TPBL提供）

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