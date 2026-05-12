中職》一軍初登板就拿首勝 阿部雄大要把首勝球送給媽媽

阿部雄大獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將阿部雄大從育成洋投升格正式球員的第1次出賽，就用113球交出6.1局無失分的優質先發，幫助富邦以2：1臉勝中信兄弟，他表示，因為昨天剛好是母親節，會把首勝球送給媽媽當作母親節禮物。

阿部開賽起讓中信8上8下，雖有4次保送卻沒失分，只被岳東華擊出唯一的安打，他指出，不管在日本或台灣打球，最大目標都是要為球隊帶來勝利，第1次在一軍登板又是在主場，很開心在中職第1場出賽就有這樣的表現，至於賽後上MVP頒獎台，「跳舞跳得很糟，完全不行。」

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阿部投完6局已用94球，他表示，總教練後藤光尊與投手教練許銘傑都有確認他的身體狀況，他與總教練都認為還能續投，可惜7局上投出2次保送後被換掉，退場時許銘傑跟他說「Nice Pitch！」，因為一軍初登板與首勝剛好在母親節後，會把首勝球送給媽媽當作母親節禮物。

後藤指出，阿部雖然是第1次在一軍比賽，這場比賽卻投得非常完美，會讓他投到超過110球，是因為他曾經在日本社會人球隊打球，基本用球數都在110球左右，教練團經過討論與判斷，認為這樣的球數可以讓他正常表現。

阿部雄大獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

阿部雄大獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

阿部雄大獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

阿部雄大獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

阿部雄大。（記者林正堃攝）

阿部雄大。（記者林正堃攝）

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