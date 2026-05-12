自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》一軍初登板就拿首勝 阿部雄大要把首勝球送給媽媽

2026/05/12 22:28

阿部雄大獲選單場MVP。（記者林正堃攝）阿部雄大獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將阿部雄大從育成洋投升格正式球員的第1次出賽，就用113球交出6.1局無失分的優質先發，幫助富邦以2：1臉勝中信兄弟，他表示，因為昨天剛好是母親節，會把首勝球送給媽媽當作母親節禮物。

阿部開賽起讓中信8上8下，雖有4次保送卻沒失分，只被岳東華擊出唯一的安打，他指出，不管在日本或台灣打球，最大目標都是要為球隊帶來勝利，第1次在一軍登板又是在主場，很開心在中職第1場出賽就有這樣的表現，至於賽後上MVP頒獎台，「跳舞跳得很糟，完全不行。」

阿部投完6局已用94球，他表示，總教練後藤光尊與投手教練許銘傑都有確認他的身體狀況，他與總教練都認為還能續投，可惜7局上投出2次保送後被換掉，退場時許銘傑跟他說「Nice Pitch！」，因為一軍初登板與首勝剛好在母親節後，會把首勝球送給媽媽當作母親節禮物。

後藤指出，阿部雖然是第1次在一軍比賽，這場比賽卻投得非常完美，會讓他投到超過110球，是因為他曾經在日本社會人球隊打球，基本用球數都在110球左右，教練團經過討論與判斷，認為這樣的球數可以讓他正常表現。

阿部雄大獲選單場MVP。（記者林正堃攝）阿部雄大獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

阿部雄大獲選單場MVP。（記者林正堃攝）阿部雄大獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

阿部雄大獲選單場MVP。（記者林正堃攝）阿部雄大獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

阿部雄大獲選單場MVP。（記者林正堃攝）阿部雄大獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

阿部雄大。（記者林正堃攝）阿部雄大。（記者林正堃攝）

阿部雄大。（記者林正堃攝）阿部雄大。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中