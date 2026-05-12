自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》2023季後賽狂敲4轟！衛冕軍道奇出手補強 交易來響尾蛇前大物

2026/05/12 23:26

湯瑪斯。（資料照，法新社）湯瑪斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）報導，衛冕軍道奇與響尾蛇達成交易，道奇送出17歲小聯盟外野手雷奎納（Jose Requena），換來26歲前大物外野手湯瑪斯（Alek Thomas）。

湯瑪斯於2018年選秀會第2輪被響尾蛇相中，2020至2022年連續3年入選百大新秀，當時是響尾蛇積極培養與備受期待的新星。2022年湯瑪斯登上大聯盟，隔年更是在季後賽扮演關鍵角色，17戰敲出4轟，是響尾蛇能前進世界大賽的功臣之一。

然而湯瑪斯在大聯盟始終無法兌現天賦，打擊火力一直都在聯盟平均之下，今年生涯第5年的他更是遭遇大低潮，出賽28場打擊三圍僅.181/.222/.340、攻擊指數0.563，OPS+僅56。響尾蛇日前為了拉上農場頭號大物外野手沃德施密特（Ryan Waldschmidt），將湯瑪斯指定讓渡（DFA）。

如今道奇交易來湯瑪斯，根據《亞利桑那共和報》記者皮柯羅（Nick Piecoro）報導，道奇將承擔湯瑪斯本季剩餘約140萬美元的薪資。《MLBTR》指出，目前道奇40人名單已滿，雖然球隊尚未公布異動，但根據大聯盟官網球員異動紀錄，道奇昨天已將外野手西亞尼（Michael Siani）DFA，也等同於用湯瑪斯取代西亞尼，補進一位左打外野深度人選。

湯瑪斯在大聯盟5年累積出賽448場出賽，敲出317安包含31轟、貢獻143分打點，打擊三圍.230/.273/.361、攻擊指數0.634。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中