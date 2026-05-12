MLB》2023季後賽狂敲4轟！衛冕軍道奇出手補強 交易來響尾蛇前大物

湯瑪斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）報導，衛冕軍道奇與響尾蛇達成交易，道奇送出17歲小聯盟外野手雷奎納（Jose Requena），換來26歲前大物外野手湯瑪斯（Alek Thomas）。

湯瑪斯於2018年選秀會第2輪被響尾蛇相中，2020至2022年連續3年入選百大新秀，當時是響尾蛇積極培養與備受期待的新星。2022年湯瑪斯登上大聯盟，隔年更是在季後賽扮演關鍵角色，17戰敲出4轟，是響尾蛇能前進世界大賽的功臣之一。

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然而湯瑪斯在大聯盟始終無法兌現天賦，打擊火力一直都在聯盟平均之下，今年生涯第5年的他更是遭遇大低潮，出賽28場打擊三圍僅.181/.222/.340、攻擊指數0.563，OPS+僅56。響尾蛇日前為了拉上農場頭號大物外野手沃德施密特（Ryan Waldschmidt），將湯瑪斯指定讓渡（DFA）。

如今道奇交易來湯瑪斯，根據《亞利桑那共和報》記者皮柯羅（Nick Piecoro）報導，道奇將承擔湯瑪斯本季剩餘約140萬美元的薪資。《MLBTR》指出，目前道奇40人名單已滿，雖然球隊尚未公布異動，但根據大聯盟官網球員異動紀錄，道奇昨天已將外野手西亞尼（Michael Siani）DFA，也等同於用湯瑪斯取代西亞尼，補進一位左打外野深度人選。

湯瑪斯在大聯盟5年累積出賽448場出賽，敲出317安包含31轟、貢獻143分打點，打擊三圍.230/.273/.361、攻擊指數0.634。

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