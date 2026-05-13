網球》與喬科維奇並列史上第1！球王辛納大師賽狂飆31連勝

辛納。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球王辛納（Jannik Sinner）贏球氣勢無法擋，「義大利內戰」中挾 6：2、6：3輕取會外賽殺入的同胞黑馬佩萊格里諾（Andrea Pellegrino），地主頭號種子挺進羅馬網賽男單8強，大師賽31連勝也追平塞爾維亞傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic），雙雙並列史上第1。

「我對比賽結果非常滿意，也為他感到高興。我們7年前曾交手過，感覺很棒。」這項男女共站、ATP千分等級紅土大師賽，正為5月底大滿貫重頭戲的法國公開賽暖身，辛納底線打法穩居上風，僅花1個半小時淘汰異軍突起的佩萊格里諾，「能有這麼多義大利球員進入16強真是太棒了。對我們倆來說，這都是場精彩的比賽。」這位24歲地主球星，將與俄國12種子盧布列夫（Andrey Rublev）爭奪4強門票。

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辛納近半年來大師賽連贏31場，已不讓「三巨頭」現役最後一人的喬科維奇專美於前，後者曾於2011年締造空前壯舉。此外，辛納自去年11月巴黎、今年印地安泉、邁阿密、蒙地卡羅和馬德里，已延續大師賽5連冠，若在獨缺的羅馬完成大師賽6連冠，也將繼喬科維奇之後，成為史上第2位集滿全部9項大師賽金盃，增添「生涯金大師（Career Golden Masters）」紀錄。

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