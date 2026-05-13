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NBA》灰熊克拉克驚傳逝世、享年29歲 曾入選年度最佳新秀陣容第一隊

2026/05/13 07:40

克拉克。（資料照，美聯社）克拉克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊隊前鋒克拉克（Brandon Clarke）今天驚傳過世，享年29歲。灰熊隊和克拉克所屬的經紀公司「Priority Sports」都證實這項消息，但未透露他是在何時、何地，以及如何去世。

《美聯社》報導，灰熊隊在聲明中表示：「我們對於克拉克的不幸離世感到心碎。Brandon是一位出色的隊友，更是一位更好的人。他對球隊以及大曼菲斯社區所帶來的影響，將永遠不會被遺忘。在這段艱難時刻，我們向他的家人與摯愛致上最深切的哀悼。」

克拉克曾在美國時間4月1日於阿肯色州因超速與持有管制藥物遭到逮捕，據報導是卡痛葉（kratom），這是一種被宣傳為替代止痛藥的草本補充品，將於當地時間7月1日起在田納西州列為非法。克拉克在隔天交保獲釋。

現年29歲克拉克是在2019年首輪第21順位被雷霆選中，但隨後被交易至灰熊。當年灰熊隊用榜眼籤選進明星後衛莫蘭特（Ja Morant）。克拉克和莫蘭特在2020年一同入選NBA最佳新秀陣容第一隊。

不過，克拉克在2023年3月3日面對金塊之戰，遭逢左腳阿基里斯腱撕裂重傷。傷勢問題讓他過去3個賽季在可能出賽的246場比賽中，只打了72場，其中本季更僅出賽2場。

克拉克生涯7個賽季都效力灰熊，共出賽309場，平均有10.2分、5.5籃板、1.3次助攻的表現。

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