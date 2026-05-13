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NBA首位公開出櫃球員柯林斯腦瘤病逝 享年47歲

2026/05/13 08:10

NBA首位公開出櫃的球員柯林斯腦瘤病逝。（美聯社）NBA首位公開出櫃的球員柯林斯腦瘤病逝。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕NBA首位公開出櫃的球員柯林斯（Jason Collins），他的家人週二（12日）宣布，柯林斯罹患侵襲性腦瘤，在抗病8個月後去世，享年47歲。

《美聯社》報導，柯林斯在NBA效力13年，曾待過6支不同球隊。他在2013年4月於《運動畫刊》（Sports Illustrated）文章公開自己是同志，「如果可以選擇，我希望已經有人先做了這件事。但沒有人這麼做，所以我舉起了手。」他之後也成為推動包容的先驅，以及NBA大使。

柯林斯被診斷罹患第4期膠質母細胞瘤，這種疾病的存活率極低。他的家人透過NBA發布聲明：「傑森以令人意想不到的方式改變了許多人的生命，對所有認識他的人，以及那些從遠方敬佩他的人而言，他都是一個啟發。我們感謝過去8個月以來湧入的愛與祈禱，也感謝醫師和護理師給予傑森卓越的醫療照護。我們的家人會深深想念他。」

柯林斯上週在綠色體育聯盟峰會上獲頒首屆比爾・華頓全球冠軍獎（Bill Walton Global Champion Award），但因病情嚴重無法出席，由他的雙胞胎兄弟、前NBA球員賈倫・柯林斯（Jarron Collins）代為領獎。

NBA總裁席爾佛（Adam Silver）表示，「傑森・柯林斯的影響力遠遠超越籃球，因為他讓NBA、WNBA以及更廣泛的體育社群，對未來世代而言變得更加包容與友善。......人們將記得傑森，不只是因為他打破障礙，也因為定義他一生並感動許多人的善良與人性。」

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