NBA》25年未踏上東部決賽舞台 七六人與總裁莫雷分道揚鑣

莫雷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人在今年季後賽東部次輪被尼克橫掃，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，七六人籃球事務部總裁莫雷（Daryl Morey）今天與球隊老闆哈里斯（Josh Harris）、布利澤（David Blitzer）會面後，莫雷將卸下職務，與球隊分道揚鑣。

莫雷自2020年接掌七六人籃球事務部總裁，這段期間球隊拿到270勝212敗，五度挺進季後賽，但在他的任內，七六人始終無法突破東部次輪，七六人前一次晉級東部決賽已經是2001年的時候。

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莫雷任內重要的操作，包含透過交易換來「大鬍子」哈登（James Harden）、簽下明星前鋒P.喬治（Paul George），但表現不如預期。

過去兩個賽季包含季後賽在內，P.喬治、明星中鋒恩比德（Joel Embiid）、明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）分別受到傷勢影響，這3人僅共同出賽43場，戰績為21勝22敗。此外，這3人下賽季的薪資總額高達1.53億美元。

今年季中交易大限，七六人把麥肯（Jared McCain）交易至雷霆，如今麥肯成為球隊主力輪替成員，這筆交易也引發外界討論。

而七六人總教練納斯（Nick Nurse）將繼續執教球隊，迎接他在七六人的第4個賽季。納斯過去3季有兩度率領七六人闖進季後賽，其中今年季後賽首輪在系列賽1比3落後的情況下，逆轉擊敗塞爾提克。

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