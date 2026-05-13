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MLB》葛里遜開轟助洋基單局灌5分 條紋軍中止近期4連敗

2026/05/13 09:47

葛里遜（右）。（美聯社）葛里遜（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在第3局灌進5分，包含葛里遜（Trent Grisham）轟出一發三分砲，外加右投沃倫（Will Warren）先發5.2局失2分的好投，洋基最後在客場以6比2擊敗金鶯，條紋軍中止近期的4連敗。洋基目前以27勝16敗居美聯東區第二。

洋基開賽先靠38歲老將高德施密特（Paul Goldschmidt）的首局首打席陽春砲先馳得點，這是他本季第4轟。第3局洋基1出局攻占滿壘，貝林傑（Cody Bellinger）敲滾地球護送1分，接著羅沙里歐（Amed Rosario）敲安再拿1分，葛里遜擊出中、右外野三分砲，本季第6轟出爐，幫助洋基單局拿到5分。

沃倫先發前5局沒有失分，第6局一開始被敲二壘安打，2出局後連續被敲2安失掉2分，讓他因此退場。洋基牛棚克魯茲（Fernando Cruz）1.1局、柏德（Jake Bird）0.1局、左投希爾（Tim Hill）0.2局、終結者貝納（David Bednar）1局皆無失分，幫助洋基贏球，中止近期的4連敗。

沃倫。（美聯社）沃倫。（美聯社）

洋基全場有9安，MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）單場2安、選到2次保送，賽後打擊率為0.275，整體攻擊指數（OPS）為1.047。

沃倫主投5.2局失2分，賞6次三振、丟1次保送，收本季第5勝。金鶯投手羅傑斯（Trevor Rogers）4局失6分，吞本季第4敗。

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