MLB》海盜塞揚強投史基斯8局飆10K摘勝 單局3次連賞3K超狂！

海盜塞揚王牌投手史基斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜塞揚王牌投手史基斯（Paul Skenes）今天交出8局狂賞10K無失分的優質好投，前6.1局未讓對手敲安，海盜最後在主場以3比1擊敗洛磯，史基斯收下本季第6勝。

史基斯開賽前2局連續送出6次三振，解決面對的前14名打者，直到第5局2出局後對洛磯打者約翰斯頓（Troy Johnston）投出觸身球，才讓洛磯隊首次站上壘包，該半局約翰斯頓盜二壘造阻殺出局。史基斯第6局又連飆3次三振，讓洛磯打線前6局上演另類18上18下。

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第7局史基斯先到1個出局數後，洛磯打者莫尼亞克（Mickey Moniak）擊出中、左外野飛球，海盜中外野手克魯茲（Oneil Cruz）飛撲接球，但小白球仍落地形成安打，這也是洛磯隊團隊首安。史基斯連續解決2人解危。第8局1出局後，史基斯被約翰斯頓擊出二壘安打，史基斯連抓2個出局數完成投球工作。

總計史基斯先發8局用98球，僅被敲2安，賞10次三振是本季新高，投出1次觸身球、沒有丟出四壞，賽後防禦率降至1.98，此戰最快投到98英里（約157.7公里）。

海盜隊官網報導，根據「Elias Sports Bureau」的資料，史基斯成為1961年的擴張年代以來，首位在單場比賽中有3次連續3名打者全部三振出局的海盜投手。小熊名投伍德（Kerry Wood）曾在1998年5月6日（美國時間）面對太空人之戰中狂賞20次三振，單場4次連賞3次三振。

史基斯也成為自現代棒球年代（自1900年至今）以來，第4位連2場先發8局無失分、每場只各被2安以下、沒有投出任何四壞的大聯盟投手。前三位分別是1905年的塞揚（Cy Young）、1958年的比利·皮爾斯（Billy Pierce）、以及2010年的拉托斯（Mat Latos）。

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