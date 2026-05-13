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MLB》領17億的今井達也狂失6分寫旅美生涯最差 重返大聯盟首戰遭KO

2026/05/13 10:07

今井達也。（路透）今井達也。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕太空人日籍投手今井達也今天重回大聯盟，擔任先發投手面對水手，今井僅投4局失掉6分，包含挨了一發滿貫砲，此戰前5局打完，太空人以2比7落後。

今井達也首局讓對手3上3下，第2局一開始投出保送後，被水手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出兩分砲。今井達也接著又被敲安，他連續解決3人結束該半局。第3局今井達也被敲2安，但製造一次雙殺守備，沒有掉分。

第4局今井達也的控球不穩，連續丟2次觸身球、再投出保送，讓水手隊無人出局攻占滿壘。今井達也丟一顆87.1英里的滑球，被水手坎佐內（Dominic Canzone）擊出右外野滿貫砲。今井達也投完4局後就退場休息。

今井達也。（美聯社）今井達也。（美聯社）

總計今井達也先發4局用80球，其中只有46顆是好球，被敲5安包含2轟，單場失掉6分是旅美生涯至今最糟，賞3次三振，丟3次保送、外加2次觸身球，賽後防禦率為9.24。今井此戰最快投到97.4英里（約156.7公里）。

今井達也季前以3年5400萬美元（約新台幣17億元）的合約加盟太空人，但開季前3場先發拿到1勝、防禦率7.27，他在美國時間4月13日因右手臂疲勞進傷兵名單。

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