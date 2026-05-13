MLB》老虎台灣新星李灝宇替補敲2安 本季第二度單場雙安表現

李灝宇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕底特律老虎23歲台灣好手李灝宇今天替補出賽，全場2打數敲出2支安打，老虎隊投手群崩盤，最後在客場以2比10不敵紐約大都會。

李灝宇今天沒有先發，他在第7局上場代打，面對大都會左投雷利（Brooks Raley），李灝宇鎖定一顆外角偏低的84.1英里變速球，擊出右外野一壘安打。但隊友後續沒有打回分數。7局下李灝宇接替守二壘的位置。

請繼續往下閱讀...

第9局1出局後，李灝宇面對大都會右投華倫（Austin Warren），他鎖定一顆外角85.4英里的橫掃球，擊出右外野一壘安打。但老虎隊最終無功而返，吞下敗仗。

總計李灝宇全場2打數敲2安，賽後打擊率升至0.208，整體攻擊指數（OPS）為0.609。這是李灝宇自美國時間4月20日之後，再度交出單場2支安打的表現。

老虎先發投手佛雷爾提（Jack Flaherty）僅投3.2局失3分，吞本季第4敗。老虎牛棚動用5名投手，合計4.1局投球失掉7分；此外，老虎隊打線全場有10支安打，捕手丁格勒（Dillon Dingler）有一發陽春砲，但得點圈合計9支0。

大都會投手佩洛塔（Freddy Peralta）主投7局失2分，收本季第3勝。大都會全場有13支安打，強打索托（Juan Soto）、班吉（Carson Benge）各有2安1打點，剛升上來的潛力新星A.J. 尤因（A.J. Ewing）1安2打點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法