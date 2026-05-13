籃球》理事長改選流傳不實名單混淆視聽 籃協：嚴守選務中立

童子瑋。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕我國籃球協會即將在5月底舉行理事長改選，確定由童子瑋、辜公怡、張清雲三搶一，今公開辦理號次抽籤，對於近日網路上流傳一份不實名單，籃協今發出聲明表示，將嚴守選務中立進行改選，意圖影響公平選舉公平者，會將相關資料送請檢警偵辦。

籃協現任理事長謝典霖任期即將屆滿，依協會最新消息，第14屆會員大會及理事長、理事、監事選舉，5月31日在彰化縣議會舉行，籃協昨公告登記參選名單和選舉號次抽籤事宜，其中理事長共有3人角逐，包括2月已經公開宣布參選的基隆市議會議長童子瑋、國際中橡集團董事長辜公怡，以及律師張清雲，今下午3點舉行第14屆選舉號次抽籤，同步於協會FB、IG平台線上直播，候選人可親自出席或由協會代抽，經抽定的號次，不得再提出異議或要求調換。

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籃協稍早發表聲明表示，近日網路上竟流傳一份不實參選理事長、理監事「名單」，包括人別錯誤、姓名錯誤、職銜錯誤等，許多被列名人對被列名一事並不知情，如此錯誤名單混淆視聽，製作散佈者用意不明，有以不正方法操控選舉意圖之嫌。

籃協嚴正聲明，將嚴守選務中立，將公平、公正、公開辦理理事長暨理、監事改選，針對有心人士若以造謠等各種非法方式，意圖影響選舉公平者，必將檢附相關證據資料送請檢警偵辦。

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