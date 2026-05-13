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籃球》 盼當溝通、整合的橋樑 「辜家第四代」辜公怡參選籃協理事長

2026/05/13 10:42

辜公怡（中）。（資料照，中橡提供）辜公怡（中）。（資料照，中橡提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕我國籃球協會將在5月31日進行改選，昨登記參選名單正式出爐，除2月已經公開宣布參選的基隆市議會議長童子瑋外，國際中橡集團董事長辜公怡也是參選人之一，他今透過公開信表示，未來希望能成為整合台灣籃球的橋樑。

籃協現任理事長謝典霖任期即將屆滿，籃協昨公告登記參選名單和選舉號次抽籤事宜，其中理事長共有3人角逐，包括2月童子瑋、辜公怡，以及律師張清雲。

現年43歲的辜公怡為和信辜家第四代，是辜振甫長孫、辜啟允的兒子，現任中橡董事長，如今正式參選，也讓新任籃協理事長之爭更加白熱化。

辜公怡完整公開信如下：

「從小到大，籃球一直都是我最喜歡的運動。

從以前職籃的龍象大戰、瓊斯盃對決日韓、高中時幫再興加油，到這幾年兩個職業聯盟的每一場比賽，籃球一直陪著我長大。

其實過去幾年，我也跟很多關心籃球的朋友聊過。不管是聯盟之間、球隊之間，甚至整個台灣籃球未來，我都曾經表達過，如果有需要，我願意當一個幫忙溝通、整合的橋樑。只是一直沒有真正踏出來。

想了很久，我決定參選中華籃協理事長。

我希望能一步一步把制度建立起來。

不管是從小學開始建立更完整的訓練與養成制度、讓裁判跟教練有更好的制度與進修機會、推動國家隊常設化、協助職業籃球更多合作，還是讓基層、學生籃球、3x3與女籃得到更多重視，我都希望台灣籃球可以越來越好。其實台灣女籃一直都有不錯的基礎，也很有機會在國際賽打出成績，更值得我們投入更多資源與長期規劃。

也希望未來台灣籃球可以重新跟亞洲、跟世界接軌。

謝謝籃球。

也謝謝每一位喜歡籃球的你。」

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