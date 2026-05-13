NBA季後賽》上一場被驅逐！溫班亞瑪今砍27分 率馬刺打爆灰狼聽牌

溫班亞瑪。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽戰成2：2的馬刺和灰狼今天進行「天王山之戰」，前役遭驅逐出場的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天砍下全場最高27分、17籃板，率隊以126：97擊敗灰狼，系列賽以3：2聽牌。

開局馬刺狀態相當好，命中率一度達到7成，取得雙位數領先，這節尾聲灰狼反擊，持續緊追。前役因為出肘被驅逐出場的溫班亞瑪上半場拿下全場最高21分，福克斯（De'Aaron Fox）12分；灰狼沒有人得分上雙，多桑姆（Ayo Dosunmu）9分最高，半場打完馬刺以59：47領先。

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易籃後，灰狼重整旗鼓，這節開局打出14：2攻勢迎頭趕上，一度扳平，但馬刺很快反擊，錢帕尼（Julian Champagnie）、卡瑟爾（Stephon Castle）輪流跳出又擴大領先。末節馬刺一口氣擴大到20分差，灰狼也苦無解決對策，只能眼看對手收下關鍵勝利。

馬刺今天 溫班亞瑪繳出27分、17籃板、5助攻、3阻攻全能數據，替補上陣的強森（Keldon Johnson）進帳21分次之；愛德華茲（Anthony Edwards）貢獻全隊最高20分。

溫班亞瑪。（美聯社）

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