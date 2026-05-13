自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》上一場被驅逐！溫班亞瑪今砍27分 率馬刺打爆灰狼聽牌

2026/05/13 10:48

溫班亞瑪。（法新社）溫班亞瑪。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽戰成2：2的馬刺和灰狼今天進行「天王山之戰」，前役遭驅逐出場的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天砍下全場最高27分、17籃板，率隊以126：97擊敗灰狼，系列賽以3：2聽牌。

開局馬刺狀態相當好，命中率一度達到7成，取得雙位數領先，這節尾聲灰狼反擊，持續緊追。前役因為出肘被驅逐出場的溫班亞瑪上半場拿下全場最高21分，福克斯（De'Aaron Fox）12分；灰狼沒有人得分上雙，多桑姆（Ayo Dosunmu）9分最高，半場打完馬刺以59：47領先。

易籃後，灰狼重整旗鼓，這節開局打出14：2攻勢迎頭趕上，一度扳平，但馬刺很快反擊，錢帕尼（Julian Champagnie）、卡瑟爾（Stephon Castle）輪流跳出又擴大領先。末節馬刺一口氣擴大到20分差，灰狼也苦無解決對策，只能眼看對手收下關鍵勝利。

馬刺今天 溫班亞瑪繳出27分、17籃板、5助攻、3阻攻全能數據，替補上陣的強森（Keldon Johnson）進帳21分次之；愛德華茲（Anthony Edwards）貢獻全隊最高20分。

溫班亞瑪。（美聯社）溫班亞瑪。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中