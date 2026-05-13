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MLB》大谷翔平終於炸裂！相隔53打席開轟 扛出反方向怪力彈

2026/05/13 11:07

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在第3局擊出一發超前陽春砲，本季第7轟出爐，幫助道奇以2比1領先巨人。這也是「打者翔平」自美國時間4月26日之後，再度擊出全壘打。

大谷翔平今天面對巨人先發投手豪瑟（Adrian Houser），他鎖定一顆外角87.5英里的變速球，擊出右外野一壘安打。道奇接著靠安打、觸身球攻占滿壘，接著明星捕手史密斯（Will Smith）擊出高飛犧牲打，讓大谷跑回本壘得分。

道奇日本強投山本由伸3局上被擊出陽春砲追平，3局下大谷翔平再度對決豪瑟，他鎖定一顆外側的93.9英里伸卡球（約151.1公里），擊出左外野反方向的超前陽春砲。大谷這一轟的擊球初速為105.9英里（約170.4公里），飛行距離為398英尺（約121.3公尺），仰角為23度。

這是大谷翔平本季第7轟，也是他相隔12場、53個打席之後，再度擊出全壘打，同時也是5月份的首支全壘打。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

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