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MLB》被擊球初速高達155公里！今井達也失6分吞首敗 外媒點出問題

2026/05/13 11:48

今井達也。（路透）今井達也。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕太空人日籍投手今井達也今天先發僅投4局失掉6分，太空人最後以2比10敗給水手，今井吞下大聯盟生涯首敗。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）賽後表示，今井達也將會有下一場先發。

今井達也第2局被水手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出兩分砲，第4局先是連丟2次觸身球、外加1次保送，讓對手攻占滿壘，今井被水手坎佐內（Dominic Canzone）擊出右外野滿貫砲，這也讓今井投完4局就退場。

總計今井達也先發4局被敲5安，包含挨了2轟，失掉6分，賞3次三振，投出3次四壞、2次觸身球，賽後防禦率為9.24，最快投到97.4英里（約156.7公里）。今井達也此戰用80球，其中只有46顆好球，單場只用2顆球種，包含50顆四縫線速球、30顆滑球。

《The Athletic》太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）在社群媒體X上指出，今井達也整場製造9次揮空，平均的被擊球初速為96.6英里（約155.4公里），此役只用四縫線速球和滑球，水手隊全場對他擊出的13顆場內球中，有10顆的擊球初速至少有95英里（約152.8公里）。

太空人輸球後，目前戰績16勝27敗，與天使隊並列大聯盟墊底。

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