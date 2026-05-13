NBA季後賽》溫班亞瑪一戰寫多項紀錄！主帥強森讚：他表現很成熟

溫班亞瑪。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕揮別前役遭驅逐出場的陰霾，「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天面對灰狼打得有聲有色，全場繳出27分、17籃板、5助攻、3阻攻，帶隊以126：97痛宰對手，系列賽3：2聽牌，個人也創下不少紀錄。對於溫班亞瑪表現，馬刺主帥強森（Mitch Johnson）認為，他的表現很成熟，很投入於比賽之中。

溫班亞瑪今天在上半場已經繳出21分、11籃板、2火鍋，生涯首度在半場拿下雙十，同時他也以22歲129天之齡成為季後賽史上第2年輕達成半場至少「20+10」的人，僅次於詹姆斯（LeBron James）。另外，過去馬刺隊史僅鄧肯（Tim Duncan）、羅賓森（David Robinson）兩人曾在季後賽半場至少拿下20分、10籃板，斑馬成為隊史第3人。

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不僅如此，溫班亞瑪今天全場攻下27分、17籃板、5助攻、3火鍋，數據相當全能，他也成為繼2023年戴維斯（Anthony Davis）後，首位能夠在季後賽繳出至少25分、15籃板、5助攻、3阻攻的球員。

對於溫班亞瑪表示，主帥強森說：「他在這場比賽中表現得很成熟，以各種方式投入比賽。」馬刺贏下這場比賽後，率先在系列賽聽牌，而過去在2：2情況下，贏得第5戰的球隊，高達81.5%能贏下最後系列賽。

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