MLB》山本由伸生涯首度挨3轟 單場失5分寫本季最糟

山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天先發6.1局失掉5分寫本季單場最糟，單場被擊出3轟寫生涯最差，此戰7局上打完，道奇以2比6落後巨人。

山本由伸第3局被巨人33歲捕手哈斯（Eric Haase）擊出陽春砲，這是他本季首轟。道奇首局靠明星捕手史密斯（Will Smith）擊出高飛犧牲打，第3局大谷翔平擊出超前陽春砲，幫助道奇取得2比1領先。

請繼續往下閱讀...

不過，第5局山本由伸被巨人外野手巴德（Harrison Bader）擊出追平陽春彈，接著又被哈斯擊出超前陽春砲，單局失掉2分。山本由伸第6局讓對手3上3下。

第7局山本由伸續投，先是連續被敲2安讓對手無人出局攻占一、三壘，山本讓巨人大物艾德里奇（Bryce Eldridge）敲二壘平飛球被接殺後退場。接替投球的道奇老將崔南（Blake Treinen），被巨人代打吉伯特（Drew Gilbert）用突襲短打點出內野安打送回1分，南韓好手李政厚擊出帶有2分打點的二壘安打，道奇單局再失掉3分。

總計山本由伸主投6.1局用93球，其中有66顆好球，被敲6安，包含挨了3轟，失掉5分都是自責，送出8次三振，賽後防禦率為3.60，此戰最快投到98英里（約157.7公里）。

Eric Haase has two home runs, and the @SFGiants have a lead! pic.twitter.com/CvZwCl2azO — MLB （@MLB） May 13, 2026

山本由伸。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法